MOSCHELLA: conosciamo meglio il nuovo collaboratore tecnico del Catania

Tra le principali novità legate al nuovo staff tecnico rossazzurro spicca la presenza di Ivan Moschella. Conosciamo meglio la figura del collaboratore tecnico del Catania che prende il posto di Leonardo Vanzetto tratteggiando alcuni aspetti relativi alla sua carriera attraverso quanto riporta il webmagazine Gazzetta Jonica.

Moschella è partito a 15 anni da Furci Siculo, ingaggiato nel settore giovanile del Taranto dal ds Ermanno Pieroni e da lì la sua carriera (come calciatore prima e come allenatore dopo), ha preso le ali. La famiglia vive a S.Alessio Siculo, dove spesso viene per trascorrere le vacanze. La sua scalata nel mondo del calcio registra trascorsi anche con Perugia, Crotone, Sassuolo, Cosenza, Rende e Catanzaro.

Nei vari campionati è stato sempre un trascinatore, soprattutto nel Crotone, dove ha avuto delle grosse soddisfazioni anche quando ha fatto parte dello staff tecnico, portando i rossoblu in Serie B e successivamente in A.

Per diversi anni è stato uno dei più apprezzati difensori della vecchia Serie C, cercato e conteso da tantissime squadre. Ha vinto tre volte il campionato di C2 (con Rende, Cosenza e Crotone) e un campionato di C1 (con il Perugia) e 4 campionati di Cnd (Rende, Cosenza, Crotone e Tivoli). Ultimamente è stato ingaggiato nello staff tecnico del Torino e della Roma con l’allenatore croato Ivan Juric. Per lui anche un’esperienza alla guida della prima squadra del Trapani nel 2021/22.

Negli ultimi anni ha lavorato come collaboratore tecnico in squadre di serie B e A, il giusto premio per chi ha dedicato tutta la sua vita al calcio partendo, ancora ragazzino, dai campi polverosi della Provincia di Messina. “un impegno che mi tiene a stretto contatto col mister. Un lavoro che mi appassiona perché altamente professionale”, le sue parole. La Sicilia gli è sempre rimasta nel cuore, essendo “suggestivo godere del calore della nostra terra e respirare l’aria del nostro mare”. E poi dalla nostra regione riparte Moschella, felice di riavvicinarsi alla sua famiglia.

