NORCIA – Il Sindaco: “Col Catania lavoriamo per instaurare un rapporto capace di regalarci grandi soddisfazioni”

Il Sindaco di Norcia Giuliano Boccanera sottolinea tutta la propria soddisfazione nell’ospitare il Catania. Il ritiro di una squadra di calcio non veniva ospitato a Norcia da quel terremoto devastante del 30 ottobre 2016. Queste le parole del primo cittadino ai microfoni di Sicilia 242:

“E’ straordinario avere qui una squadra importante come il Catania, noi siamo sempe stati un luogo a vocazione di ritiri di squadre di calcio. Dopo nove anni – circa l’80% del patrimonio immobiliare del Comune di Norcia è stato lesionato – avere il Catania è una cosa bellissima per la nostra città, per il nostro turismo, siamo veramente felici e orgogliosi di ospitare il Catania. Adesso vediamo il futuro con positività. E’ saltato l’evento legato alla presentazione ufficiale della squadra rossazzurra, lo avevamo indicato come uno degli eventi più importanti dell’estate nursina. Condivido la scelta operata dal Catania perchè i tifosi sono parte integrante di una società. Anzi, ne approfitto per esprimere innanzitutto grande solidarietà nei confronti di coloro i quali hanno subito l’incidente. La cosa importante è che i ragazzi tornino nelle loro case sani e in buone condizioni. Clima? Norcia è un posto bellissimo, il clima è favorevole. I giocatori stessi sono molto contenti del clima. Stiamo lavorando per far sì che si possa instaurare col Catania un rapporto capace di regalarci grandissime soddisfazioni”.

