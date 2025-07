PAROLA AI TIFOSI: “Tello, finalmente! Inglese, sei solo un cagnolino al guinzaglio di Faggiano…”

“Brindiamo”; “Bene ci siamo liberati di un contratto costoso”; “Ciao Beddu..!”; “Finalmente, era anche l’ora che andasse via”. Sono alcuni commenti ricevuti nella nostra pagina Facebook ad una serie di articoli che fanno riferimento all’avvenuta risoluzione consensuale del contratto che legava il centrocampista colombiano Andres Tello al Catania. Notizia acconta con particolare piacere dai tifosi rossazzurri, essendo anche il giocatore che percepiva l’ingaggo più elevato all’interno dell’organico, gravando quindi notevolmente sulle casse societarie. L’uscita di Tello agevola il direttore sportivo Ivano Pastore nell’ottica d’imprimere un’accelerata anche al mercato in entrata.

Sempre sui social, poi, fanno discutere le dichiarazioni di Roberto Inglese, bomber del Catania nella passata stagione acclamato dalla tifoseria e che, quest’anno, ha rifiutato la proposta di rinnovo del sodalizio catanese accettando quella della Salernitana. Ha spiegato di essere stato spinto dalla presenza del diesse Daniele Faggiano e dall’importanza di una piazza come Salerno che non si può rifiutare. Non una parola di ringraziamento verso una piazza che lo ha rigenerato dopo anni bui. Non sono mancate le critiche del popolo rossazzurro all’indirizzo dell’attaccante.

Di seguito riportati alcuni dei numerosi commenti di disappunto dei tifosi catanesi: “Questo è il ringraziamento che hai ricevuto a Catania dopo lunghi infortuni durante l’anno. Preparati a comprarti le cuffie dal forte rumore che riceverai”; “Ti abbiamo acclamato incitato e voluto bene, non sarai mai ricordato tra le nostre pagine di storia ma solo come mercenario passato per sbaglio e per errore nella nostra amata città”; “Sei solo un cagnolino al guinzaglio di Faggiano”; “La risposta più adeguata è battere la Salernitana sia in casa che fuori casa. E quando verrà a giocare a Catania fischiarlo dal primo minuto al 95simo”; “Si è venduto per un piatto di lenticchie. Vergognoso irriconoscente. Il Catania deve vincere il campionato per fargli rimangiare queste parole!”; “Se paragoni Salerno con Catania mi fai capire che hai giocato a Catania un campionato solamente per i soldi. Pensavo fossi un ragazzo molto piu’ inteligente per capire la differenza”; “Baciate la maglia con frasi ad effetto vi ingraziate i tifosi ma la fine non siete altro che tutti uguali”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***