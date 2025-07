PASTORE: “Il Catania deve competere per il primato. Girone C il più difficile per antonomasia, importante farci trovare pronti”

Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore commenta, ai canali ufficiali rossazzurri, il calendario degli impegni della squadra di Mimmo Toscano in campionato. Ecco quanto evidenziato:

“Io credo che, semplicemente, le avversarie vadano affrontate tutte, una alla volta. Sapendo che noi siamo il Catania, rappresentiamo una città, una storia, e dobbiamo cercare di indirizzare il campionato dall’inizio nel miglior modo possibile. Ci saranno trasferte che ci accompagneranno magari nel giro di una settimana da un lato all’altro dell’Italia, però le difficoltà nostre sono anche quelle degli altri. L’importante è farci trovare pronti. Costruire una squadra con 22-23 calciatori che possano competere tra di loro serve per fronteggiare situazioni di questo tipo”.

“Il girone C è sempre quello più difficile per antonomasia perchè ci sono squadre attrezzate e situazioni ambientali diverse. Come ogni anno questo girone porta a competere per il primato 3-4 squadre, che possono essere Benevento, Salernitana. Deve esserci anche il Catania. Come sempre però ci sono anche delle outsider importanti, vedi il Crotone. Una squadra che si è mossa particolarmente bene finora sul mercato è il Casarano. Senza dimenticare compagini come il Cerignola, che l’anno scorso ha concluso il campionato al secondo posto. Nonostante le cessioni di Salvemini, Romano e Capomaggio ha acquistato dei calciatori giovani e bravi per poter riprovare a fare qualcosa d’importante. Non trascurerei il Trapani malgrado parta dal -8 in classifica, perchè il presidente Antonini ha costruito un roster importante per la categoria”.

VIDEO: le parole di Pastore

