PELLIGRA: “Massimo impegno per un Catania sempre più forte”

Tre anni dopo la costituzione del Catania SSD, che poi ha cambiato denominazione in Catania Football Club a seguito del ritorno nel calcio professionistico, il presidente rossazzurro Rosario Pelligra scrive ai tifosi etnei. Queste le sue parole: “Sono trascorsi tre anni dal 13 luglio 2022, giorno della rinascita rossazzurra: Catania Football Club cresce e vuol continuare a farlo, spinto dalla passione di una comunità straordinaria che merita un plauso e un ringraziamento. Ai nostri sostenitori offriamo il massimo dell’impegno per rendere la società sempre più forte, anche attraverso gli investimenti strutturali già previsti, e per ottenere i risultati sperati in campo. Auguri al Catania e ai suoi tifosi”.

