PIERACCINI: “Questa esperienza molto importante per me, ho detto subito sì alla chiamata di Toscano”

Le prime parole da calciatore del Catania per Simone Pieraccini, difensore prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Cesena, ai canali ufficiali rossazzurri:

“Sono un giocatore forte sull’uomo, in campo mi definisco con tanta personalità, fuori dal campo sono molto tranquillo e sereno. La mia esperienza più significativa risale a due anni fa, la vittoria del campionato di Serie C con il Cesena e Toscano allenatore, anche se reputo l’esperienza attuale molto importante, essendo la mia prima fuori casa. Il toscanismo? Per me è rappresentato dal modo di lavorare del mister che ha le sue idee chiare e vuole riportarle sul campo, come avevo già notato qualche anno fa a Cesena. Alla sua chiamata per venire qua non ho esitato. Già nelle prime settimane di ritiro a Norcia vedo nel volto di tutti la voglia di fare qualcosa d’importante per questa piazza. Lo slogan NOI ci dà forza ulteriore, perchè sappiamo che oltre alla società ed ai giocatori che scendiamo in campo ci sono anche i tifosi, componente fondamentale nella piazza rossazzurra. Forza Catania”.

VIDEO: le parole di Pieraccini

