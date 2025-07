PIERACCINI: Toscano pronto a riaccogliere il giovane difensore “lanciato” a Cesena

Il Catania si appresta ad accogliere il primo volto nuovo della stagione agonistica 2025/26. Simone Pieraccini vestirà la maglia rossazzurra approdando dal Cesena con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club etneo (da non escludere l’aggiunta di un’eventuale controopzione a beneficio dei romagnoli, ndr). Il difensore classe 2004 era già stato cercato dal Catania nel corso del mercato di gennaio, come confermato dallo stesso Mimmo Toscano in una recente intervista rilasciata a tuttocesena.it.

Si tratta di un giovane di belle speranze, lanciato nel calcio dei grandi proprio dal tecnico calabrese durante il biennio in Romagna culminato con la vittoria del campionato al secondo anno di gestione. Pieraccini fu uno dei protagonisti della trionfale cavalcata in Serie B della squadra romagnola nella stagione 2023/24, giocando 24 partite di campionato e realizzando due gol in occasione dei successi casalinghi con Lucchese e Juventus Next Gen.

L’entusiasmo e il talento dei giovani come Shpendi, Berti, Francesconi, Pierozzi e appunto Pieraccini, unita all’esperienza e affidabilità garantita da giocatori di categoria rappresentò il giusto mix con cui Toscano riuscì a portare quel Cesena alla vittoria del campionato, polverizzando record su record e chiudendo a quota 96 punti con un ampio margine di distacco (+21) sulla Torres seconda classificata. In quella squadra Pieraccini si ritrovò a giocare da “braccetto” destro titolare dopo l’infortunio di Ciofi, affiancando i più esperti compagni di reparto Prestia e Silvestri con l’ex rossazzurro Pisseri a blindare i legni della porta che alla fine risultò la meno battuta dei tre gironi di Serie C con appena 19 reti incassate.

Nella squadra che quest’anno è giunta settima in Serie B si contano invece 11 presenze complessive per un totale di 346′ giocati, scendendo in campo da titolare soltanto in occasione delle trasferte di campionato di Salerno e Catanzaro oltre che nelle gare di Coppa Italia disputate contro Pisa e Atalanta. Al di là dello scarso impiego nell’ultima stagione, Pieraccini rimane un elemento di valore e con buoni margini di miglioramento. La carta d’identità (21 anni compiuti a marzo) gioca a suo favore così come la fiducia da parte di Toscano, pronto a riaccogliere un profilo che nelle intenzioni andrebbe a completare il reparto difensivo ampliando il ventaglio delle scelte a disposizione del mister.

