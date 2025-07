PORRACCHIO: anche il preparatore dei portieri lascia Catania direzione Salerno?

Angelo Porracchio, preparatore dei portieri classe ‘84, non dovrebbe far parte dello staff tecnico del Catania nella stagione 2025/26. Anche in questo caso c’è la concreta possibilità di un approdo alla Salernitana, club che ha già affidato la direzione sportiva a Daniele Faggiano, la panchina a Giuseppe Raffaele ed è possibile che Giuseppe Matarazzo – altro ex rossazzurro – ricopra a Salerno il ruolo di team manager. Porracchio, che in questi giorni sta curando uno stage formativo per i portieri aperto a tutti i ragazzi dai 7 ai 16 anni presso il comune di Bugnara (L’Aquila), lascerebbe la sponda rossazzurra della Sicilia dopo un solo anno di attività.

