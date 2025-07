PROTTI (ex scout Catania) lotta contro la malattia: “Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. E’ dura ma ce la metterò tutta”

Attuale dirigente sportivo con un passato da grande goleador, Igor Protti – che per più di una stagione ha lavorato per il Calcio Catania nell’area scouting – annuncia sui social l’inizio di un percorso di cure, lottando contro una grave malattia.

Queste le parole di Protti sui social: “Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre. Come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene”, ringraziando lo staff medico “che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta”. Su Instagram, in pochi minuti, sono apparsi i messaggi di solidarietà da parte di tanti ex compagni, calciatori e sportivi.

