QUI CATANIA: a chi andrà la fascia da capitano?

Nuova stagione, nuovo capitano in arrivo. Il Catania si appresta ad affidare la leadership della squadra ad uno tra i giocatori presenti in organico che risalti per disciplina, carisma, autorevolezza, empatia, rispetto e attaccamento alla maglia. Un buon capitano deve essere un punto di riferimento per tutti i compagni di squadra sia in campo che all’interno dello spogliatoio, luogo “sacro” e dagli equilibri sottili nell’ambito di uno sport di squadra.

Il capitano inoltre deve avere buone capacità comunicative in quanto è l’unico giocatore autorizzato a dialogare con l’arbitro nel corso della partita per chiedere spiegazioni in merito alle decisioni assunte dal direttore di gara durante le fasi di gioco. Deve essere in sintonia con l’allenatore (tale figura può essere scelta proprio dal tecnico, oppure indicata dal gruppo squadra o dalla società stessa) e fare da collante con staff e dirigenti. Spesso è chiamato ad interagire con i giornalisti per commentare l’andamento della squadra sia a fronte di risultati positivi che negativi o presenziare ad iniziative pubbliche e istituzionali che vedono partecipe il club.

Con la partenza di Francesco De Rose sempre più vicina (il centrocampista non è presente in ritiro a Norcia in quanto fuori dai piani tecnici per la prossima stagione), il Catania è chiamato ad indicare il nuovo capitano della squadra. Le ipotesi più plausibili portano a Francesco Di Tacchio, il quale nella passata stagione ha portato la fascia al braccio in assenza del compagno di reparto, oppure Matteo Di Gennaro.

Quest’ultimo spesso è stato indicato vice-capitano in distinta, oltre a rappresentare un punto fermo dello scacchiere tattico di mister Toscano. E se la scelta dovesse ricadere su un outsider? In quel caso potrebbe farsi strada l’ipotesi Quaini, in quanto è tra i giocatori in organico con il maggior numero di presenze con la maglia del Catania (dietro Tommaso Silvestri) avendo toccato quota 75 apparizioni dal 2023 ad oggi.

