QUI CATANIA: al momento riconfermati 15 giocatori della scorsa stagione

Dini, Bethers, Butano, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Allegretto, Raimo, Di Tacchio, Quaini, Luperini, Frisenna, Lunetta, Jimenez e Stoppa. Ad oggi sono 15 i calciatori che hanno completato la scorsa stagione in rossazzurro e figurano tra i riconfermati. A questi si aggiungono i rientri dai rispettivi prestiti, alcuni dei quali sotto osservazione per un’eventuale permanenza alle falde dell’Etna. In sede di calciomercato molte volte è possibile che accada tutto ed il contrario di tutto, dunque non è da escludere che le dinamiche del mercato nelle prossime settimane portino ad un altro paio di partenze tra i giocatori citati.

La società rossazzurra ha annunciato di mettere al primo posto l’esigenza di dare continuità al percorso proficuo degli ultimi mesi dello scorso campionato, non rivoluzionando l’organico a disposizione e ripartendo dalla stessa guida tecnica. Tenendo conto che, a norma di regolamento, è consentito comporre la rosa con uno slot da 23 “calciatori professionisti”, a cui potranno aggiungersi i “calciatori settore giovanile”, ovvero calciatori professionisti nati successivamente al 1° gennaio 2003 e cresciuti nel settore giovanile del Club, il Catania non è così distante dal completamento di una rosa che, comunque, necessita ancora di importanti rinforzi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***