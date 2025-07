QUI CATANIA: anche il Comune di Norcia si stringe alle famiglie dei tifosi coinvolti nell’incidente

“L’amministrazione e la città di Norcia si stringono alle famiglie dei nove tifosi coinvolti nell’incidente, augurando loro una pronta guarigione”, questo il messaggio che il Comune di Norcia – che sta ospitando il ritiro di pre campionato del Catania – indirizza ai famigliari delle vittime del grave incidente verificatosi lungo il percorso che avrebbe dovuto portarli in Umbria. La comunità nursina avrebbe presentato con grande piacere la squadra rossazzurra sabato sera in piazza San Benedetto, come da programma, ma il Catania FC ha deciso di annullare l’appuntamento previsto in un momento di particolare apprensione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***