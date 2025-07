QUI CATANIA: attente riflessioni di Toscano su Quiroz e Papaserio

Gianfranco Quiroz, classe 2006 nato in Germania e reduce dall’esperienza con gli austriaci del Vfb Hohenems; Gabriele Papaserio, classe 2007 cresciuto nella Rinascita San Giorgio prima di militare nelle giovanili di Ascoli, Sampdoria e Sassuolo. Sono puntati anche su entrambi gli occhi dell’allenatore Mimmo Toscano e dello staff tecnico rossazzurro. I ragazzi stanno sostenendo un periodo di prova, il Catania dovrà decidere se avviare le procedure per il tesseramento, inserendoli in tal caso nella Primavera di Marco Biagianti. Toscano ha avuto modo, finora, di impiegare in ritiro Papaserio a centrocampo sulla corsia laterale. Quiroz, invece, è stato impiegato finora sia da esterno che in posizione di trequartista.

