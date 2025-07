QUI CATANIA: cambia per l’ennesima volta il preparatore dei portieri

Confermata l’indiscrezione dei giorni scorsi legata ad Angelo Porracchio. L’ex preparatore dei portieri della Fiorentina non proseguirà l’avventura al Catania ma farà parte dello staff tecnico della Salernitana. Il diesse Faggiano lo aveva portato in Sicilia lo scorso anno, adesso si appresta a dare il proprio contributo alla causa granata. Ennesimo cambio nel ruolo per il Catania. Nell’ambito della gestione Pelligra, l’incarico era stato inizialmente affidato a Matteo Tomei, il quale ha svolto un buon lavoro nella crescita dei giovani portieri durante la stagione 2022/23, per poi essere sostituito a metà novembre 2023 con Pietro Spinosa, professionista di grande spessore ed esperienza per tanti anni apprezzato a Livorno. L’avventura di quest’ultimo, però, è durata pochi mesi venendo rimpiazzato con Maurizio Bonfatto, soluzione interna (promosso dalla Primavera). Infine, il citato Porracchio per un totale di quattro allenatori dei portieri che si sono susseguiti negli ultimi anni.

