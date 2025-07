QUI CATANIA: Casasola, ora visite mediche e ufficialità. Sotto l’Etna ritrova Cicerelli

Tiago Casasola ed il Catania. Tutto fatto per il passaggio del laterale destro al club rossazzurro. Casasola lascia la Ternana e dovrebbe legarsi contrattualmente al Catania fino al 30 giugno 2027. Il blitz del direttore sportivo Ivano Pastore ha permesso agli etnei di soffiare sul più bello alla Salernitana il giocatore classe 1995, destinato a rimanere un ex granata. In giornata sono previste le visite mediche di rito che precederanno l’ufficialità del trasferimento. Quest’anno lui ed Emmanuele Cicerelli sono stati compagni di squadra a Terni, fornendo entrambi un contributo prezioso alla causa delle Fere: Casasola mettendo a referto 42 presenze condite da 4 gol e 5 assist; Cicerelli collezionando 44 apparizioni, 19 gol e 10 assist. E chissà che da Terni non approdi a Catania anche il centrocampista Andrea Vallocchia.

