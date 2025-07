QUI CATANIA: c’è attesa per conoscere le avversarie in campionato ed in Coppa Italia Serie C

In casa Catania si è aperta la seconda settimana di ritiro a Norcia. Fino al 3 Agosto il quartier generale rossazzurro sarà l’hotel “Casa Bianconi”, con gli allenamenti che si svolgono al campo della Cetronella (stadio “Filippo Micheli”). Cresce l’attesa per conoscere le avversarie degli impegni ufficiali in programma nella stagione agonistica 2025/2026. Venerdì 25 Luglio la Lega Pro formalizzerà la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C, gli etnei conosceranno le 20 avversarie nel raggruppamento C che scatterà nel weekend del 23 e 24 Agosto.

Vedremo se – come sembra – la Salernitana verrà inserita in questo girone e quale formazione Under 23 sarà avversaria del Catania in campionato. Lunedì 28 Luglio, attraverso i canali social della Serie C, verranno presentati i calendari con tutte le partite fino al termine del torneo previsto per Domenica 26 Aprile. Sabato 26 Luglio, infine, ci sarà il sorteggio degli abbinamenti della Coppa Italia Serie C, con il Catania che conoscerà la propria avversaria nel primo turno eliminatorio in programma Domenica 17 Agosto.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***