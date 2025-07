QUI CATANIA: Cicerelli tra i primi ad arrivare in sede

Si avvicina il 14 luglio, data che sancirà l’inizio del ritiro del Catania a Norcia. Nelle ultime ore il primo gruppo di giocatori si è presentato in sede per sostenere le visite mediche di rito prima della partenza alla volta dell’Umbria. Spicca la presenza di Emmanuele Cicerelli, reduce da una stagione favolosa con la maglia della Ternana. Il club etneo, tornato pienamente a disposizione del cartellino, stavolta non dovrebbe far muovere un calciatore che i tifosi spingono con decisione affinchè non lasci Catania.

Tra i presenti anche mister Domenico Toscano, il jolly Gabriel Lunetta, l’esperto mediano Francesco Di Tacchio, il difensore/centrocampista Alessandro Quaini, il trequartista italo-spagnolo Kaleb Jimenez, i portieri Andrea Dini e Klavs Bethers, il centrocampista offensivo Gregorio Luperini, il centrocampista Giulio Frisenna, il laterale destro Alessandro Raimo, i difensori Mario Ierardi, Alessandro Celli, Tommaso Silvestri – che sarà valutato in ritiro dopo il prestito alla Triestina – e Matteo Di Gennaro, gli attaccanti Milos Bocic (al rientro dal prestito al Latina), Matteo Stoppa e Filippo D’Andrea (concluso il prestito all’Audace Cerignola).

