QUI CATANIA: da Biagianti a Varsallona, quarto nuovo team manager della gestione Pelligra

In principio era Marco Biagianti, capitano coraggioso di mille battaglie, a ricoprire il ruolo di team manager quando cominciò il percorso rossazzurro di Rosario Pelligra in Serie D. L’anno successivo, primo della gestione Pelligra tra i professionisti, lo stesso incarico è stato affidato ad un altro ex calciatore del Catania, Armando Pantanelli, anche in questo caso avventura giunta al capolinea il 30 giugno 2024 mentre Biagianti ha svolto l’attività di allenatore della Primavera rossazzurra.

La scorsa stagione l’ex direttore sportivo degli etnei Daniele Faggiano portò in Sicilia Giuseppe Matarazzo, reduce dall’esperienza da team manager ad Avellino. Quest’anno la posizione sarà occupata da un volto storico del Calcio Catania, Antonio Varsallona. A parziale rettifica di un precedente articolo, Varsallona era già operativo anche nelle giovanili del Catania FC, pertanto si tratta di una “promozione” in prima squadra. Cambia ancora, dunque, in casa rossazzurra una figura calcistica importante nella misura in cui svolge un’azione di coordinamento, gestione e supporto occupandosi della pianificazione e organizzazione delle attività della squadra, rivelandosi un punto di riferimento chiaro e trasparente nel contesto del gruppo, fungendo anche da intermediario con la dirigenza.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***