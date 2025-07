QUI CATANIA: da Faggiano a Pastore-Zarbano, una struttura dirigenziale che cambia volto

Dall’addio di Daniele Faggiano all’arrivo di Alessandro Zarbano e la promozione di Ivano Pastore a direttore sportivo. È una struttura dirigenziale che cambia volto quella del Catania. Il club presieduto da Ross Pelligra è chiamato per il terzo anno consecutivo a misurarsi con una realtà complessa come quella della Serie C, campionato da affrontare avvalendosi di professionisti di calcio abili e preparati.

La scorsa stagione, dopo gli errori da matita blu commessi l’anno precedente, il club rossazzurro affidò la ristrutturazione del progetto ad un professionista navigato come Daniele Faggiano. Il dirigente salentino dovette subito fare i conti con una realtà fatta di tanti esuberi, contratti onerosi da gestire, giocatori da acquistare e cedere nell’ottica di ricostruire l’organico da affidare alla mano esperta di Mimmo Toscano. Al termine della sessione estiva di mercato Faggiano si disse rammaricato per non essere riuscito a rispettare le consegne, venendo meno alle esigenze tecniche espresse da mister Toscano in sede di costruzione della squadra.

Durante la stagione la lontananza forzata dalla sede ha avuto un impatto rilevante in termini di gestione dello spogliatoio e dei risultati negativi, tuttavia il rientro in città a marzo è coinciso con un periodo di ritrovate fortune per le sorti rossazzurre. Il divorzio consensuale con la società ha rappresentato l’epilogo della sua permanenza a Catania dopo una ricostruzione avvenuta tra molteplici difficoltà.

La “poltrona” di direttore sportivo occupata fino a qualche settimana fa da Faggiano è stata assegnata a Ivano Pastore, professionista già presente nell’organigramma da dicembre con il ruolo di collaboratore dell’area tecnica. Dopo aver lavorato negli ultimi mesi a contatto con staff e squadra, conducendo in prima persona le trattative di gennaio tra cessioni di esuberi e rincalzi in entrata, ecco presentarsi l’opportunità di assumere la direzione sportiva di una piazza blasonata facendo tesoro delle esperienze pregresse maturate in altri contesti calcistici.

Altra novità di rilievo è quella di Alessandro Zarbano nelle vesti di direttore generale. Si tratta di un professionista di lungo corso nell’ambiente, che ha lavorato per tanti anni in una società storica come il Genoa ricoprendo una carica dirigenziale di grande responsabilità (amministratore delegato). Zarbano porta con sé un bagaglio calcistico di spessore da mettere a disposizione di una struttura societaria giovane, partendo da una visione più ampia a livello gestionale nell’intento di rafforzare le basi del progetto di calcio del gruppo Pelligra a Catania.

