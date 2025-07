QUI CATANIA: da Jimenez a Cicerelli, rinnovi da definire per evitare un Inglese-bis

In casa Catania non c’è solo il mercato a tenere banco con le dinamiche legate alle trattative per gli acquisti e le cessioni dei calciatori. La direzione sportiva rossazzurra è chiamata anche a gestire le posizioni relative ai legami contrattuali in essere. Sono tanti i giocatori in organico ad avere un solo anno di contratto con il club etneo: tra cui i portieri Bethers e Dini, i difensori Allegretto, Celli, Ierardi (opzione per il rinnovo), Raimo e Silvestri (valutato in ritiro da mister Toscano), i centrocampisti Di Tacchio, Jimenez e Quaini, l’ex Ternana Cicerelli.

Le posizioni di Kaleb Jimenez ed Emmanuele Cicerelli potenzialmente appaiono tra le più impellenti da definire. Sulla carta possono rappresentare i cosiddetti leader tecnici a cui mister Toscano affiderebbe le chiavi del gioco. Tuttavia, affinché il “matrimonio” con il Catania proceda senza intoppi, si rende necessario sedersi al tavolo con la dirigenza e stabilire i margini per rinnovare i rispettivi accordi in scadenza il 30 giugno 2026, se l’intento è davvero quello di metterli al centro del progetto. Anche l’estremo difensore Andrea Dini, punto fermo a protezione dei legni, rappresenta un elemento su cui va aperta una riflessione in ottica rinnovo in modo da non lasciarsi sfuggire facilmente un portiere tra i più affidabili per la categoria.

Il Catania deve muoversi in tempo onde evitare un Inglese-bis. L’attaccante, approdato lo scorso anno a fine mercato con una punta di scetticismo e protagonista di una seconda giovinezza calcistica ai piedi dell’Etna, dopo essersi rilanciato a livello personale con 14 gol è stato libero di accasarsi a parametro zero alla Salernitana in quanto il suo contratto era scaduto il 30 giugno 2025 e non si è raggiunta l’intesa per la prosecuzione del rapporto con i colori rossazzurri.

