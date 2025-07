QUI CATANIA: esordio in campionato col Foggia, è già accaduto due volte in passato

Per la terza volta nella storia del calcio rossazzurro il Catania esordirà in un match di campionato contro il Foggia, dopo l’avvenuto sorteggio dei calendari di Serie C 2025/26. In precedenza era già accaduto negli anni ’80. La prima occasione risale al 13 settembre 1981, quando la formazione etnea s’impose di misura in trasferta. Fu una delle rare affermazioni del Catania a Foggia. Il Catania guidato da Giorgio Michelotti (con Mazzetti direttore tecnico) espugnò lo “Zaccheria” con un tiro di Angelo Crialesi deviato in rete dal difensore Piero Bianco al minuto 24. Rossazzurri che nel corso del match riuscirono a contenere gli attacchi foggiani, con alcuni interventi provvidenziali di Dal Poggetto a protezione del risultato.

I rossazzurri chiusero il campionato di Serie B all’ottavo posto con Massimino presidente. Poi, l’11 settembre 1988, sotto la gestione Attaguile il Catania esordì con un pareggio senza gol, sempre allo “Zaccheria”, a conclusione di un campionato con alti e bassi fuori dalla zona retrocessione (decimo posto finale) in C1: sedettero sulla panchina etnea l’allenatore Bruno Pace, poi esonerato dopo quattro sconfitte di fila e rimpiazzato nel corso della stagione dal mister della Primavera Carmelo Russo. Stavolta, a differenza dei confronti citati, il Catania esordirà col Foggia in casa.

