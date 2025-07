QUI CATANIA: Inglese, l’ottimismo di Pastore non paga. Su Cicerelli il DS avrà ragione o sarà smentito?

“Con Inglese ci siamo sentiti 2-3 volte in questi giorni, lui ha manifestato il piacere di continuare a giocare a Catania perchè si è trovato benissimo con città e club, in questo momento è in vacanza e mi è sembrato inopportuno tampinarlo continuamente ma ci siamo dati appuntamento appena rientra e facciamo il punto della situazione. La sensazione è positiva, poi le dinamiche del mercato sono tante, ma c’è il gradimento da parte sua e quindi partiamo da una buona base”. Parole recanti la firma di Ivano Pastore. Il neo direttore sportivo rossazzurro, nella conferenza stampa di presentazione di fine giugno, parlò così a proposito di una possibile permanenza di Roberto Inglese in Sicilia.

Parole che avevano fatto ben sperare il popolo rossazzurro. Invece, con il passare dei giorni, lo scenario stava andando verso una direzione non positiva fino ad arrivare alla naturale scadenza del contratto. Dopo il 30 giugno, il Catania ha perso ogni potere contrattuale confidando, comunque, nel buon senso di Inglese. La chiamata dell’ex diesse etneo Daniele Faggiano ha progressivamente allontanato le speranze legate ad una nuova sottoscrizione del contratto con il Catania. Nel giro di pochi giorni Faggiano è riuscito a strappare il sì dell’attaccante ed a nulla è valso il rinnovato tentativo del Catania di far cambiare idea alla punta ex Parma, pur proponendo un accordo a cifre molto importanti per la Serie C.

La conferma in organico di Inglese rappresentava uno degli obiettivi prioritari in casa rossazzurra. Il secondo è costituito dal rientro di Cicerelli e dalla possibilità che l’ex Ternana non cambi casacca malgrado le sirene di mercato provenienti anche dalla B. “Cicerelli è un giocatore del Catania, ha un anno di contratto con noi. A fine playoff l’ho incontrato perchè mi piace parlare con i giocatori che dovranno far parte della rosa, ho visto un ragazzo puro, pulito. E’ chiaro che dopo il percorso svolto a Terni possa avere delle richieste ma il Catania lo vuole tenere, più avanti ci siederemo con Emmanuele e troveremo la soluzione giusta per entrambi, sinceramente non credo che andrà via”, le parole cariche di ottimismo e speranza del ds Pastore. Sarà davvero così, oppure dobbiamo aspettarci altre sorprese negative in chiave mercato?

