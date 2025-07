QUI CATANIA: l’elenco dei calciatori non convocati per il ritiro di Norcia

Tirelli, Laukzemis, De Rose, Frisenna (riatletizzazione in sede), Peralta, Tello, Marsura, Montalto, Costantino, Popovic. Nessuno di questi calciatori è presente nella lista dei convocati ufficializzata dal Catania a Norcia. Tra i giocatori citati è circolata, nei giorni scorsi, la voce di un possibile periodo di prova di Laukzemis (reduce dal prestito all’Ancona) con la Salernitana, in realtà il provino tra le fila granata lo sta sostenendo un altro giovane portiere, il lettone Leonard Cevers (classe 2005). Diversi atleti sotto contratto con il Catania non lavorano con mister Toscano in Umbria, soddisfacendo una delle specifiche richieste formulate dal tecnico calabrese, il quale desiderava lavorare escludendo gli esuberi o la quasi totalità di essi. Assenti, almeno per il momento, anche i giovani D’Agata, Ciniero, Allegra, Forti, Corallo e D’Emilio, mentre Privitera è passato al CastrumFavara.

