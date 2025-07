QUI CATANIA: lunedì si conoscerà il percorso stagionale in campionato

Ci siamo per l’inizio della nuova stagione della Serie C 2025/26. Il 25 luglio è stata ufficializzata la composizione dei tre gironi del campionato con l’inserimento di Atalanta U23, Casarano, Cosenza, Siracusa e Salernitana nel raggruppamento C, nelle ultime ore sono stati resi noti gli accoppiamenti relativi alla Coppa Italia Serie C (il Catania sfiderà il Crotone il 17 agosto). Adesso manca un ultimo passaggio da completare, la presentazione dei calendari. Avverrà lunedì 28 luglio sui canali social della Lega Pro. Oltre 1.250 partite da giocare, che saranno trasmesse in tv su Sky Sport e in streaming su NOW, con una gara per turno in chiaro sui canali Rai.

Il Catania attende di conoscere il proprio percorso stagionale. Mentre in coppa esordirà in trasferta, vedremo se sarà così anche in campionato o se, invece, stavolta i rossazzurri inizieranno il girone C tra le mura amiche. Negli ultimi dieci anni – in Serie C – i rossazzurri hanno esordito cinque volte al “Massimino” e altrettante fuori casa non vincendo all’esordio dal 25 agosto 2019: allora il Catania s’impose con un clamoroso 6-3 sul campo dell’Avellino. Sedeva sulla panchina etnea il pescarese Andrea Camplone, il quale pagò con l’esonero dopo 10 giornate l’andamento troppo discontinuo (successi interni seguiti da disfatte esterne). La scorsa stagione la squadra di Mimmo Toscano non andò oltre uno striminzito 0-0 a Potenza contro il Sorrento, mentre l’anno precedente il Catania di Tabbiani perse di misura in casa al cospetto del Crotone.

