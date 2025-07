QUI CATANIA: Luperini osservato speciale, Toscano studia la possibile collocazione tattica

Prosegue a ritmi serrati il lavoro del Catania a Norcia, tra sedute in palestra e allenamenti sul rettangolo verde dello stadio “Filippo Micheli”. Si suda e si fatica tra le montagne umbre, con mister Mimmo Toscano che studia schemi e posizioni in campo. Tra gli osservati speciali del tecnico calabrese c’è anche Gregorio Luperini, centrocampista reduce da un’annata deludente con i colori rossazzurri.

Prelevato l’estate scorsa dalla Ternana, nei disegni dell’allenatore doveva rappresentare un punto fermo dello scacchiere tattico. Inizialmente aveva trovato collocazione sulla linea dei trequarti, con il compito di rifinire il gioco e fare da raccordo tra centrocampo e punta centrale. Le prime uscite stagionali avevano fornito indicazioni confortanti circa il suo utilizzo in campo, tuttavia con il trascorrere delle domeniche il giocatore ha avuto una progressiva involuzione che l’ha fatto uscire dalle rotazioni finendo in panchina.

In seguito ha accusato problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego, come testimoniano le sole quattro apparizioni in campo nel girone di ritorno prima di chiudere anzitempo la stagione per operarsi all’inguine. Lo score stagionale recita 18 presenze complessive e un gol realizzato in Coppa Italia di Serie C al Crotone. Luperini è tra i giocatori che sta lavorando in ritiro a Norcia agli ordini di mister Toscano. Le dinamiche del mercato potrebbero mutare lo scenario ma, allo stato attuale, non è sul mercato.

Lo staff rossazzurro sta provando a recuperarlo sia sul piano fisico che tecnico-tattico. Si tratta di un elemento versatile e dalla struttura fisica importante che in carriera ha ricoperto più ruoli: mediano, mezzala, esterno di centrocampo sia a destra che a sinistra, trequartista e seconda punta. Mister Toscano potrebbe far leva proprio sulla capacità del giocatore di occupare diverse posizioni in campo, in modo da aumentare il ventaglio di scelte a disposizione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***