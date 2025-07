QUI CATANIA: l’uscita di Tello interrompe la fase di standby sul mercato, ora altre operazioni in entrata

Gran colpo in uscita del Catania, quello di liberarsi dell’onerosissimo ingaggio di Andres Tello (a fine gennaio 2024 sottoscrisse un contratto da 120 mila euro per i successivi 5 mesi, 300 mila a salire per gli altri due anni, ndr). Le parti hanno ratificato l’intesa per la risoluzione consensuale, contribuendo anche alla interruzione della fase di standy sul calciomercato in entrata rossazzurro.

Non è un caso se, dopo avere ufficializzato le scorse settimane gli innesti di Casasola, Rolfini, Pieraccini, Donnarumma e Forte, adesso il Catania sia ad un passo dalla formalizzazione degli accordi con il difensore/centrocampista Manuel Martic (svincolato dal Lecco) e del mediano Andrea Corbari, proveniente dalla Virtus Entella dopo avere vissuto tre stagioni da assoluto protagonista. In questo contesto il Catania non molla la presa per un altro centrocampista, Andrea Vallocchia (Ternana), resta in pressing sul trequartista Michele D’Ausilio (Avellino) tenendo aperte più piste per quanto concerne il mercato delle punte.

