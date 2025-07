QUI CATANIA: Rolfini e Pieraccini pronti per aggregarsi ai compagni

Ci siamo. Il difensore Simone Pieraccini e l’attaccante Alex Rolfini sono atterrati in mattinata all’aeroporto di Catania e, accompagnati dal nuovo team manager rossazzurro Antonio Varsallona, hanno raggiunto la sede del Catania per aggregarsi ai nuovi compagni di squadra sostenendo i primi test atletici. Pieraccini, proveniente dal Cesena, dovrebbe trasferirsi alla corte di Mimmo Toscano in prestito con diritto di riscatto in favore del Catania e contro-riscatto favorevole ai romagnoli, mentre Rolfini arriva in Sicilia da svincolato dopo avere risolto, nei mesi scorsi, il contratto che lo legava al Vicenza.

