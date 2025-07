QUI CATANIA: sabato sera presentazione ufficiale squadra in diretta tv

Sabato 26 luglio, come già riportato, il Catania affronterà presso lo stadio “Filippo Micheli” alle ore 18:00 in amichevole (allenamento congiunto il termine più appropriato, ndr) il Trodica Calcio, formazione marchigiana militante nel campionato di Eccellenza. Poi, in serata, attraverso quanto preannunciato dal Comune di Norcia attraverso il cartellone di eventi estivi previsti, alle 21:30 è prevista in Piazza San Benedetto la presentazione ufficiale della prima squadra del Catania. Evento che sarà trasmesso a partire partire dalle ore 21:00 in diretta tv su Sicilia 242, canale 242 del digitale terrestre.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***