QUI CATANIA: sarà affidato a Butano il ruolo di terzo portiere?

Un momento che non potrà mai dimenticare, il giovanissimo portiere rossazzurro Damiano Butano. Catanese classe 2008, ha compiuto 16 anni poco più di un mese di prima di esordire con la prima squadra del Catania, in occasione del rotondo 4-0 inflitto al Sorrento in campionato, per di più davanti all’importante cornice di pubblico dello stadio “Angelo Massimino” e con ciliegina sulla torta: il mantenimento della porta inviolata. Era il 22 dicembre 2024 ed è stata l’unica presenza stagionale per lui.

Da catanese del quartiere San Giorgio, cresciuto nella Rinascita San Giorgio e, successivamente, nel Real Trinacria CT, Butano ha proseguito il percorso da titolare con gli allievi nazionali del Catania. Ad oggi è l’estremo difensore più giovane ad aver esordito in una gara di campionato a protezione della porta rossazzurra. Proprio Butano potrebbe essere il terzo portiere del Catania 2025/26, alle spalle di Andrea Dini e Klavs Bethers dopo che Alessandro Farroni si è svincolato dal club e difenderà i pali del Siracusa.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***