QUI CATANIA: si avvicina la Campagna Abbonamenti, “zoccolo duro” presente ma servono segnali forti

Si avvicina l’avvio della Campagna Abbonamenti per assistere alle gare casalinghe del Catania nel campionato di Serie C 2025/26. In occasione dell’ultima conferenza stampa il dirigente Alessandro Zarbano ebbe a dire in merito che prezzi e modalità sarebbero rimasti invariati rispetto alla scorsa stagione. Il diggì rossazzurro aggiunse inoltre che la Segreteria del club era all’opera per definire termini e modalità con partenza prevista a metà luglio.

Al tal proposito ci si interroga su come si tradurrà la risposta del popolo etneo in termini numerici. Un punto è chiaro: il Catania può contare su un patrimonio inestimabile a livello di tifoseria, che non ha eguali nel panorama attuale della Serie C. Del resto i dati non mentono: lo stadio “Angelo Massimino” ha registrato oltre 270 mila presenze complessive nella stagione trascorsa. Si deve ripartire da qui per un legame tra società e tifosi che va rinsaldato, in vista di un campionato dall’esito mai scontato, sempre difficile.

Visti i risultati poco esaltanti degli ultimi anni, è cresciuto il partito degli scettici o di chi, magari, se in precedenza era disposto ad abbonarsi a scatola chiusa adesso preferisce attendere le mosse programmatiche del club prima di sciogliere le riserve a riguardo. Fermo restando che il Catania può contare su uno “zoccolo duro” di sostenitori fedelissimi alla causa rossazzurra sia nella buona che nella cattiva sorte. Sarà importante lanciare nei prossimi giorni segnali forti, dare una scossa al mercato in entrata con investimenti di spessore e qualità, arricchendo la rosa di Mimmo Toscano con innesti all’altezza.

