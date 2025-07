QUI CATANIA: si sblocca il mercato delle punte, Pastore vigile su altri innesti in attacco

Alex Rolfini e Francesco Forte, in vista della prossima stagione il Catania si presenta con questi due nuovi innesti per il reparto avanzato. Il primo prelevato dalla lista degli svincolati (ex Vicenza), il secondo in uscita dall’Ascoli. Vanno ad aggiungersi al rientro dal prestito alla Ternana di Emmanuele Cicerelli, reduce da una stagione super in Umbria e che potrebbe trattare col Catania il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno. Non dovrebbero essere le uniche novità là davanti, dove mister Toscano ha perso la punta di diamante Roberto Inglese, passato alla Salernitana.

Nell’agenda del direttore sportivo Ivano Pastore ci sono Tommasini (Gubbio), Marras (Reggiana), Tonin (Pescara), Gori (Avellino), Corazza (Cesena) e tanti altri nomi di calciatori di B e C che sono stati anche proposti alla società rossazzurra, oltre all’immancabile Caturano (Potenza), ogni anno accostato al Catania mentre sono arrivate secche smentite da Mantova per il bomber Mancuso. In questo momento attenzioni principalmente rivolte allo “svecchiamento” del centrocampo, sostituendo Sturaro e De Rose, ma Pastore rimane vigile sui movimenti che riguardano l’attacco, dove figurano tuttora in organico diversi esuberi.

