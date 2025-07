QUI CATANIA: si sblocca il mercato in entrata con il ritiro alle porte

Siamo a metà luglio, il Catania si appresta a svolgere il ritiro di Norcia ma ha già iniziato a sostenere allenamenti in sede prima della partenza per l’Umbria. Dopo avere effettuato i primi movimenti in uscita – tanti altri andranno definiti nelle prossime ore – si è sbloccato anche il mercato in entrata. L’ingaggio del laterale destro Tiago Casasola (Ternana) è stato ufficializzato dalla società rossazzurra sabato, nel giorno in cui il difensore Simone Pieraccini (Cesena) e l’attaccante Alex Rolfini (svincolatosi da qualche mese dal Vicenza) hanno raggiunto la città dell’Elefante, pronti per aggregarsi con i compagni. Atteso alle falde dell’Etna, inoltre, l’arrivo del laterale sinistro Daniele Donnarumma (Cesena). Verso Catania anche la punta Francesco Forte (Ascoli). Organico 2025/26 ancora da completare, ma che comincia a prendere forma.

