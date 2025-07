“STIAMO VALUTANDO”: l’ironia dei tifosi. Fiducia non più a scatola vuota, sarà il tempo a parlare

Fiducia non incondizionata, basata su risultati concreti e azioni verificabili. Chiaro il messaggio dei tifosi in vista della stagione 2025/26. In questi giorni i social sono inondati di commenti con scritto “Stiamo valutando”, riprendendo quanto pronunciato spesso dal vice presidente Vincenzo Grella riflettendo su possibili azioni e decisioni rispetto a varie tematiche legate al club rossazzurro. Subito dopo l’addio di Roberto Inglese al Catania, ogni tipo di contenuto avente come oggetto valutazioni in chiave di calciomercato e, in generale, prendendo in esame diverse opzioni prima di decidere, viene commentato citando le parole di Grella con l’aggiunta di vignette ironiche che evidenziano anche il mercato a rilento fin qui portato avanti dal Catania.

Mercato dal quale, come evidenziato domenica, ci si attende lo sprint (qualche tifoso ha ironizzato anche su questo parlando di ‘spritz’) quando si avvicina l’inizio del ritiro rossazzurro a Norcia. E’ il segnale evidente che quest’anno la fiducia nei confronti dell’operato del club non è a scatola vuota. Lo stesso direttore generale Alessandro Zarbano ha ammesso nei giorni scorsi di comprendere questo aspetto, chiedendo però di “lasciarci provare a lavorare” (testuali parole del neo dirigente del Catania). Il tempo dirà se i fatti avranno dato ragione alla società etnea, non può che essere questo l’auspicio di tifosi e sportivi catanesi.

