QUI CATANIA: Sturaro e Federica Pignotti da un mese sposi

Apprendiamo una lieta notizia che riguarda l’ex centrocampista Stefano Sturaro, sposatosi un mese fa. Rito civile in Comune nella “sua” Sanremo con Federica Pignotti, che di professione fa la modella fin da giovanissima. Nel 2023 hanno avuto una bambina, Virginia. Erano fidanzati da anni, hanno sempre fatto coppia fissa ancor prima che Sturaro raggiungesse la Serie A con i colori del Genoa. Fresco di risoluzione consensuale del contratto con il Catania, giorni fa Sturaro si è ritirato dal calcio giocato ma è pronto ad intraprendere la carriera di allenatore, ripartendo proprio dal vivaio rossazzurro (non è stata ancora ufficializzata la selezione etnea che guiderà, ndr) in forza di un nuovo accordo siglato con il club etneo.

