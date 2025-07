QUI CATANIA: sul mercato in entrata occhi puntati su profili di categoria

Il calciomercato è iniziato da quasi una settimana e in casa Catania la priorità è stata data alle uscite. Alessio Castellini si è trasferito al Mantova in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, Ertijon Gega è passato a titolo definitivo al neopromosso Casarano mentre Roberto Inglese non ha rinnovato il contratto e si è accasato a parametro zero alla Salernitana. In entrata urgono innesti di spessore, in particolare tra centrocampo e attacco laddove la squadra ha evidenziato lacune consistenti in tali zone del campo durante la scorsa stagione.

Riguardo la tipologia di profilo da individuare in entrata, sia il diggì Zarbano che il diesse Pastore durante la conferenza stampa di presentazione ribadirono all’unisono la necessità di prendere giocatori funzionali al progetto tecnico di mister Toscano e adatti al contesto della Serie C. La terza serie nazionale, nondimeno il Girone C, si distingue da sempre per corsa, fisicità e tatticismo, pertanto è opportuno che la scelta ricada su giocatori includenti tali caratteristiche al fine di assemblare una squadra peculiare al tipo di campionato che si andrà ad affrontare.

L’atavico discorso sulle pressioni da grande piazza merita un capitolo a parte. Negli anni si è visto come non tutti i giocatori passati in rossazzurro siano riusciti a soddisfare le aspettative iniziali, rimanendo schiacciati dal peso di indossare una maglia prestigiosa e dimostrare il proprio valore di fronte al grande pubblico.

Al di là dei profili accostati al Catania negli ultimi giorni, c’è la necessità di dare una sterzata forte in sede di calciomercato, soprattutto dopo la partenza di Roberto Inglese direzione Salernitana. L’addio del bomber principe dell’ultima stagione (14 reti tra campionato e play-off) rappresenta un segnale di debolezza agli occhi della piazza e della concorrenza, i tifosi restano a guardare in attesa delle prossime mosse e degli eventuali arrivi nei settori nevralgici dell’organico.

