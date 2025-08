QUI CATANIA: Toscano prova più soluzioni dalla trequarti in su

Ultimi giorni di ritiro per il Catania in quel di Norcia. Mister Domenico Toscano lavora incessantemente su schemi e meccanismi di gioco in vista dei primi impegni ufficiali della stagione 2025/26. Emerge un lavoro particolarmente curato in fase difensiva, ma l’allenatore calabrese si sta concentrando molto anche sui movimenti legati allo sviluppo della manovra d’attacco, con un’attenzione marcata sul lavoro che i trequartisti sono chiamati a svolgere. Si tratta, infatti, di un ruolo tatticamente fondamentale ai fini della produzione di occasioni da gol, collegando centrocampo e attacco allo scopo di fornire assist, creare superiorità numerica e spazi, evidenziando visione di gioco e tecnica.

Utilizzando spesso Jimenez e Luperini a centrocampo, reparto in cui la squadra è in questo momento carente sul piano numerico, è parso subito evidente come Cicerelli venga considerato un elemento chiave nello scacchiere tattico rossazzurro. Toscano lo ha affiancato a Stoppa. Sulla linea dei trequartisti anche Lunetta conferma di essere una pedina potenzialmente molto utile e valida. L’italo-tedesco Quiroz, ragazzo attualmente in prova, rappresenta un’ulteriore ipotesi. Testato, inoltre, il trequartista unico alle spalle delle due punte da mandare in gol, Rolfini (o D’Andrea) e Forte. Oppure l’utilizzo di uno tra Rolfini e D’Andrea nelle vesti di ‘falso nove’. Diverse soluzioni provate da Toscano in sede di ritiro, nell’attesa che il diesse Ivano Pastore completi l’organico definendo le prossime entrate e uscite.

