QUI CATANIA: ultima settimana di vacanza. Le date dell’estate rossazzurra

Ultimi giorni di vacanza per i calciatori del Catania, in quanto si avvicina l’inizio della preparazione per la stagione agonistica 2025/26. Rossazzurri al lavoro a Norcia da lunedì 14 luglio a domenica 3 agosto, i primi allenamenti saranno svolti allo stadio “Filippo Micheli”. In attesa che venga comunicato dal club il programma di amichevoli e test di allenamento, il primo impegno ufficiale è in calendario domenica 17 Agosto in occasione del primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C (gara secca con tempi supplementari e rigori in caso di parità nei minuti regolamentari). Il campionato di terza serie scatterà invece nel weekend del 23-24 Agosto, con la regular season che terminerà domenica 26 Aprile 2026. La sessione estiva di calciomercato chiuderà i battenti alle ore 20:00 di Lunedì 1° Settembre.

