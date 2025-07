QUI CATANIA: via ufficiale alla sessione estiva del mercato, due mesi a disposizione per allestire la rosa

La consueta sessione estiva di calciomercato ha preso il via quest’oggi, martedì 1 luglio e si concluderà lunedì 1 settembre, con orario di chiusura fissato alle ore 20. Quella invernale è invece in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, mantenendo lo stesso orario di chiusura. Il Catania, dunque, avrà due mesi di tempo a disposizione per l’allestimento dell’organico in vista del terzo campionato consecutivo di Serie C per i rossazzurri. Poi si attingerà alla successiva finestra di mercato per eventuali correttivi.

Definiti i riscatti di Marius Adamonis e Pietro Cianci, rispettivamente ad opera di Sudtirol e Ternana, il Catania ha ufficializzato in queste ore l’avvenuta cessione di Alessio Castellini al Mantova. Operazione di cui si parlava da qualche giorno e dalla quale è emersa chiaramente la volontà del giocatore di ripartire da un club superiore alla C. In caso di salvezza dei virgiliani in Serie B, a fine stagione il legame contrattuale con il Catania sarà da considerarsi definitivamente concluso.

Adesso c’è attesa per i prossimi movimenti di mercato che prevedono diverse altre uscite per alleggerire il monte ingaggi e qualche innesto nei settori di difesa, centrocampo e attacco (gli ultimi due reparti sono quelli principalmente sulla lente d’ingrandimento, ndr). La certezza in casa rossazzurra è rappresentata dalla riconferma del timoniere Mimmo Toscano: l’allenatore è rimasto sulla panchina del Catania dopo avere ottenuto il quinto posto in campionato chiudendo l’avventura nei playoff al primo turno della fase nazionale e tratta il prolungamento dell’accordo, ad oggi con data di scadenza 30 giugno 2026.

