QUI NORCIA: prosegue la settimana di lavoro del Catania

Catania in campo allo stadio “Filippo Micheli”, ieri – giovedì 17 luglio – per la terza doppia seduta consecutiva del ritiro pre-campionato. In mattinata gioco di posizioni, approfondimenti tecnico-tattici e lavoro metabolico; nel pomeriggio esercitazioni tecniche, possesso palla, partite a tema e una partitella su metà campo. La società rossazzurra ha diffuso un filmato contenente alcune immagini del lavoro svolto con applicazione e intensità dalla squadra agli ordini di mister Mimmo Toscano e del suo staff tecnico sotto il sole dell’Umbria.

VIDEO: Catania al lavoro a Norcia

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***