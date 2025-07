RADIOMERCATO: i nomi accostati finora al Catania in vista della stagione 2025/26

Primi calciatori proposti o direttamente contattati dalla dirigenza del Catania. In determinati casi la società etnea sarebbe disponibile ad intavolare una trattativa, in altri si parla di rumors, sondaggi, ipotesi o poco più. In altri non c’è nulla di concreto, manca l’apertura da parte dei giocatori o dei club proprietari del cartellino che si mostrano titubanti per svariate ragioni. Dinamiche di mercato che portano qualsiasi società a fare poi una selezione, decidendo su chi affondare i colpi. Come ogni anno riepiloghiamo i nomi accostati finora al Catania dai principali organi di informazione che seguono le vicende di calciomercato, in ordine di reparto, aggiornando di volta in volta l’elenco. Ricordiamo che la finestra estiva ha aperto ufficialmente i battenti l’1 luglio.

PORTIERI

–

DIFENSORI

Edoardo Lancini (Pescara – svincolato)

Filippo Berra (Benevento)

Luigi Silvestri (Cesena)

Simone Pieraccini (Cesena)

Mattia Brugarello (Teramo)

ESTERNI

Daniele Donnarumma (Cesena)

Luca Villa (Padova – svincolato)

Luca Russo (Audace Cerignola)

Gabriele Pagliai (AZ Picerno)

Tiago Casasola (Ternana)

CENTROCAMPISTI

Michele D’Ausilio (Avellino)

Alessio Tribuzzi (Avellino)

Simone Tascone (Foggia)

Ivan Varone (Ascoli)

Lorenzo Crisetig (Padova)

Simone Panada (Atalanta U23)

Nicolò Bianchi (Padova – svincolato)

Ronaldo (Vicenza)

Galo Capomaggio (Audace Cerignola)

Michele Rocca (Avellino)

ATTACCANTI

Riccardo Tonin (Pescara)

Gabriele Gori (Avellino)

Simone Corazza (Ascoli)

Antonino Musso (Sorrento)

Gennaro Anatriello (Bologna)

Alexis Ferrante (Ternana)

Francesco Salvemini (Audace Cerignola) ==>> ceduto al Benevento

Soufiane Lagzir (Sarnese)

Gianmario Comi (Pro Vercelli)

Mattia Finotto (Carrarese)

Cosimo Patierno (Avellino)

Davide Merola (Pescara)

Fabio Alagna (Vibonese) ==>> ceduto alla Pistoiese

Giovanni Bruzzaniti (Pineto)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***