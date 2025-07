RITIRO: primi giorni di lavoro per il Catania a Norcia

Dopo la prima doppia seduta tenutasi martedì (programmi differenziati per due gruppi di lavoro in mattinata; allenamento concluso con una partitella su metà campo nel pomeriggio) proseguono gli allenamenti dei rossazzurri in Umbria, in preparazione della stagione 2025/26. Ieri, secondo giorno di lavoro in ritiro per il Catania a Norcia, con Marco Biagianti e Stefano Sturaro presenti allo scopo di osservare l’operato di mister Toscano e ricavarne utili indicazioni. In mattinata, i rossazzurri si sono sottoposti al test VO2 max, per il calcolo del massimo consumo di ossigeno durante l’esercizio fisico intenso. Nel pomeriggio, conclusa la sessione di riscaldamento, la squadra etnea ha svolto esercitazioni relative a specifiche situazioni di gioco e partitella.

VIDEO: secondo giorno di lavoro a Norcia

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***