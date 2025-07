ROLFINI: “Catania, non vedo l’ora di viverti. Il mister spinge molto”

Alex Rolfini, neo acquisto del Catania, parla attraverso i canali ufficiali rossazzurri. Queste le parole dell’attaccante evidenziate:

“Sono un attaccante duttile, altruista, che cerca sempre di dare una mano alla squadra mettendola al primo posto. Mi piace lottare, fare gol. La mia esperienza più significativa e importante della carriera è stata quella di Ancona dove, qualche anno fa, fui capocannoniere. L’obiettivo prefissato era la salvezza, invece chiudemmo il campionato di Serie C al quinto posto disputando i playoff. E’ stato l’anno della mia consacrazione. Toscanismo? Il mister è un bel martello, in allenamento spinge molto, ci fa sempre andare oltre la soglia della resistenza. La missione del Catania 2025/26? Riportare la piazza dove merita di stare. Catania non ha bisogno di presentazioni. E’ una piazza molto calda e calorosa, non vedo l’ora di viverla. NOI? E’ lo slogan perfetto, per far sì che le cose belle accadano dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, essere una famiglia per raggiungere l’obiettivo. Forza Catania!”.

VIDEO: le parole di Rolfini

