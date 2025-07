ROLFINI: “Catania, non vedo l’ora. Sarà un anno decisivo per noi”

“Ciao a tutti i tifosi del Catania. Sono qua a Norcia, insieme ai miei compagni. Non vedo l’ora d’iniziare, non vedo l’ora di giocare. Non vedo l’ora di venire al Massimino a giocare davanti a tutti voi. Questo è un anno decisivo per noi. Forza Catania sempre”. Queste le prime parole sui canali social del club di Alex Rolfini, attaccante che la società rossazzurra ha prelevato dalla lista degli svincolati dopo avere risolto nei mesi scorsi il contratto con il Vicenza.

