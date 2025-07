ROLFINI – Come si presenta e come lo descrive Balzaretti (ex DS Vicenza): “Voglia e fame straordinaria, il collettivo al primo posto”

Per conoscere meglio le caratteristiche di Alex Rolfini, neo acquisto del Catania, riprendiamo le parole del diretto interessato quando ha vestito la maglia della precedente squadra, il Vicenza, e dell’allora direttore sportivo del club veneto Federico Balzaretti. Quest’ultimo ha descritto così il profilo dell’attaccante: “Ragazzo che ha una voglia e fame straordinaria, proviene da un percorso fatto di non poca gavetta. Si sta consolidando, è stato il capocannoniere del girone B di Serie C nella stagione 2021/22. Il ragazzo questa categoria l’ha fatta, e l’ha fatta da protagonista. Possiede caratteristiche tecniche e fisiche, di mobilità, ben specifiche. Può giocare sia in un attacco a due che con tre giocatori offensivi, ricoprendo il ruolo di attaccante centrale in coppia con un’altra punta o di esterno d’attacco”.

Rolfini ha evidenziato: “Mi definisco un calciatore mobile, a cui piace fare gol – come tutti gli attaccanti del resto -. Sono destro di piede, uno che riflette molto su se stesso e si mette sempre a disposizione del mister, facendo tutto quello che viene richiesto. Le responsabilità mi sono sempre piaciute, fanno parte del mio carattere. Avere tante pressioni addosso non mi pesa. Sono uno che riflette molto su se stesso, sereno e convinto dei miei mezzi. A chi mi ispiro? Da bambino avevo il poster di Alessandro Del Piero. Oggi cerco sempre di imparare qualcosa da tutti. Mi piace puntare sempre a migliorarmi, dando priorità al collettivo più che agli obiettivi personali. Il collettivo giova al singolo, il singolo giova al collettivo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***