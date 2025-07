ROLFINI: da Vicenza, ecco le caratteristiche del “Cobra”

In via di definizione l’accordo con Alex Rolfini. Tra gli attaccanti che faranno parte della rosa di Mimmo Toscano ci sarà anche lui. La scorsa stagione ha saltato la parte iniziale della stagione a seguito della rottura del legame crociato e si è svincolato dal Vicenza a marzo, dopo avere accusato problemi muscolari. Nonostante i problemi fisici ha messo a segno una decina di reti. Ecco come, a Vicenza, descrivono le caratteristiche del giocatore classe 1996 (fonte biancorossi.net): “Soprannominato “il Cobra”, nel corso della sua carriera è stato impiegato prevalentemente da prima o seconda punta. Da un punto di vista tecnico, si tratta di una punta moderna, veloce e capace di dettare la profondità, dotata di un buon dribbling e di un più che discreto senso del gol, capace di segnare con entrambi i piedi, di farsi valere sulle palle alte, e con buone doti da rigorista”.

