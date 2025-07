ROLFINI: stimoli ed entusiasmo, Catania la sua prima tappa al Sud Italia

“Non vedo l’ora d’iniziare, non vedo l’ora di giocare. Non vedo l’ora di venire al Massimino a giocare davanti a tutti voi. Questo è un anno decisivo per noi. Forza Catania sempre”. Parole di uno scalpitante Alex Rolfini. L’ex punta del Vicenza ha firmato col Catania un contratto in scadenza a giugno del 2027. Nato a Portomaggiore – provincia di Ferrara – quasi 29 anni fa (festeggerà il compleanno l’1 settembre ndr), Rolfini quest’anno riparte dal calcio meridionale dopo avere girato in carriera il centro-nord Italia vestendo le maglie di Delta Porto Tolle (Veneto), Virtus Castelfranco (Emilia-Romagna), Carrarese (Toscana), Fano (Marche), Gozzano (Piemonte), Carpi (Emilia-Romagna), Fermana (Marche), Legnago Salus (Veneto), Ancona (Marche) e Vicenza (Veneto).

Ad oggi l’esperienza professionale più intensa l’ha vissuta in terra marchigiana, nella stagione 2021/22, mettendo a segno 19 reti tra campionato di Serie C e Coppa Italia di categoria indossando la casacca dell’Ancona. Rolfini concluse l’annata aggiudicandosi il titolo di capocannoniere del girone B. Fu anche il giocatore con il maggior numero di presenze stagionali tra le fila anconetane, portando a termine il campionato al sesto posto. Adesso, ecco un’esperienza tutta nuova per il calciatore romagnolo che potrà vivere l’atmosfera molto coinvolgente e la grande passione della piazza etnea. Opportunità eccitante e stimolante per Rolfini, il quale desiderava misurare per la prima volta le proprie ambizioni nel Sud italia.

