ROLFINI (Video): quando l’attaccante rifilò tre gol al Trento di Tabbiani

Uno dei momenti migliori della carriera di Alex Rolfini, attaccante svincolato e prossimo a vestire la maglia del Catania, risale al 13 dicembre 2024. La scorsa stagione, da calciatore del Vicenza, fu assoluto protagonista della vittoria conseguita in campionato (girone A di Serie C) contro il Trento allenato dall’ex rossazzurro Luca Tabbiani, realizzando la sua prima tripletta in carriera.

Prestazione eccellente di Rolfini con gol di destro, sinistro e di rapina. Prima di questa tripletta, il Cobra (così come viene soprannominato) aveva segnato un solo gol in campionato dopo il rientro da un lungo infortunio (rottura legamento crociato). Da lì in poi la punta classe 1996 ha archiviato la stagione mettendo a segno complessivi 8 gol in biancorosso su 20 gare di campionato disputate. Riportiamo di seguito il filmato pubblicato nella piattaforma YouTube contenente la tripleta rifilata da Rolfini al malcapitato Trento:

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***