SAMBENEDETTESE-CATANIA: in dubbio la disputa dell’amichevole pensata per il 2 agosto

Come riportato nei giorni scorsi, c’è l’idea di far disputare un confronto amichevole sabato 2 agosto tra Sambenedettese e Catania a San Benedetto del Tronto. Nelle ultime ore si apprende, però, che è in dubbio il test amichevole in quanto la società rossazzurra avrebbe espresso la volontà di giocare a Norcia, dove attualmente svolge il ritiro (fonte gazzettarossoblu.it). Qualora saltasse la sfida col Catania, la Sambenedettese avrebbe già sondato la disponibilità del Rimini per giocare nella medesima data allo stadio “Riviera delle Palme”.

