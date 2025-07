SARACINESCA DINI: il portiere insegue la B sei anni dopo l’impresa realizzata a Trapani

17 presenze, 15 gol subiti, 5 ‘clean sheet’. Questo lo score di Andrea Dini a difesa dei pali del Catania nella stagione trascorsa, a cui vanno doverosamente aggiunte le parate effettuate e, in generale, la sicurezza che l’estremo difensore romagnolo ha saputo trasmettere ai compagni. Protagonista anche negli spareggi promozione, provando fino all’ultimo a tenere a galla i rossazzurri, Dini ha vissuto dei mesi importanti dopo avere scaldato la panchina a Catanzaro.

Lo scorso mese di dicembre ha ricevuto la proposta di trasferirsi alle falde dell’Etna. Poi, dopo qualche settimana, la trattativa per il passaggio al Catania si concretizzò e Dini ebbe modo di sottolineare l’accoglienza ricevuta, sentendosi subito a casa e andando ad accrescere il feeling coi nuovi compagni giorno dopo giorno. “Ogni giocatore che veste questa maglia deve essere onorato e sentire una grossa responsabilità sulle spalle”, disse il portiere al quotidiano La Sicilia. Significato ben compreso da Dini, a giudicare dalle prestazioni offerte a protezione dei legni.

Purtroppo per lui e per il Catania, ai playoff il sogno Serie B si è interrotto a Pescara nel primo turno della fase nazionale, ma Dini – uscito dal campo in lacrime – ha portato con sè le emozioni vissute, il calore della piazza e di una città che “respira, soffre, sogna e ama con un’intensità che non si può spiegare“, parole dello stesso portiere pubblicate sui social. Adesso riparte da una nuova avventura sotto il vulcano. Attualmente il suo contratto scade a giugno del prossimo anno ed è auspicabile che la società discuta con Dini un nuovo accordo. Inseguendo la promozione in cadetteria, impresa che all’estremo difensore classe 1996 manca dal 2019, quando con il Trapani di Vincenzo Italiano battè in semifinale playoff proprio il Catania e, in finale, il Piacenza malgrado le vicissitudini societarie che caratterizzarono la stagione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***