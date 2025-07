SCUGNIZZO CUP: presente anche una rappresentanza della tifoseria del Catania

Si è conclusa la sesta edizione della Scugnizzo Cup, una competizione di calcetto organizzata presso l’ex carcere minorile Filangieri di Napoli, tra i vicoli del centro storico della città partecipea. Presenti rappresentanti delle tifoserie di Napoli, Catania, Ancona, Genoa e Lokomotiv Plovdiv. Nel quartiere rinominato “Scugnizzo Liberato, Bene Comune & Laboratorio di Mutuo Soccorso” diversi collettivi di volontariato organizzano attività ed eventi per la comunità come doposcuola, corsi di ceramica, corsi di cucina e scuole sportive, con l’obiettivo di rianimare una delle zone più povere di Napoli. Una di queste attività è, appunto, la Scugnizzo Cup, torneo di calcetto che schiera le squadre di venti quartieri della città, in uno spettacolo di sport, tifo, coreografie e fumogeni.

